Mundo Deportivo insiste: Nikola Milenkovic è nella lista dei desideri del Barcellona

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Nikola Milenkovic difensore della Fiorentina è uno dei profili visionati dal Barcellona. Visti i problemi fisici di Umtiti, l'età avanzata di Piqué e lo scar...

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Nikola Milenkovic difensore della Fiorentina è uno dei profili visionati dal Barcellona. Visti i problemi fisici di Umtiti, l'età avanzata di Piqué e lo scarso rendimento di Todibo i blaugrana stanno pensando di andare sul mercato ed i nomi in cima alla lista sono proprio quelli del giocatore serbo, utilizzabile da terzino destro o da centrale.