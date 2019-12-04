Moviola, giusto il rosso dato a Venuti. Ranieri si salva ma che rischio con quella scivolata
All'arbitro Pezzuto il Corriere dello Sport dà 6. Corretta l'espulsione data a Venuti, vero che c'era anche Luca Ranieri vicino ma era affianco pertanto questo giustifica il cartellino rosso. Giusto a...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 11:32
All'arbitro Pezzuto il Corriere dello Sport dà 6. Corretta l'espulsione data a Venuti, vero che c'era anche Luca Ranieri vicino ma era affianco pertanto questo giustifica il cartellino rosso. Giusto assegnare il secondo gol a Benassi, al momento del cross di Lirola, Ghezzal è in gioco. Poi gran rischio corso da Ranieri il quale interviene in area con una pericolosa scivolata (al limite) su Diaw.