Moviola Gazzetta: “Hakimi-Igor, non c’è fallo sul secondo gol dell’Inter. Giusto annullare gol Lukaku”

Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Direzione senza eccessivi problemi per La Penna, che ritrova la Fiorentina dopo la contestata fare con la Juve a dicembre. Timide proteste viola sul secondo gol dell’Inter, per il contatto Hakim-Igor: il difensore brasiliano, però, pare scivolare da solo e il leggero contatto tra le braccia è reciproco. Giusto non fischiare e il check del Var conferma. Al 55′ annullato il tris nerazzurro: Perisic scatta in posizione irregolare, poi Lukaku insacca a porta vuota dopo la respinta di Dragowski. A fine azione bandierina alzata del guardalinee e anche stavolta il Var a dare l’avallo. Corretti i cartellini gialli a Perisic nel primo tempo e Amrabat, Martinez Quarta e Pulgar nella ripresa”.

