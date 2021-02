Corriere della Sera: “Commisso dovrebbe potenziare la squadra invece di parlare solo dello stadio”

L’Inter supera la Fiorentina per la terza volta in stagione. Stavolta lo fa senza soffrire, chiudendo la pratica dopo meno di un’ora. Quella dell’Inter è una vittoria netta, il gol di Barella è un piccolo capolavoro balistico da fuori area. E nella ripresa Perisic chiude i conti. La Fiorentina meriterebbe il pari all’intervallo, ma il tiro di Bonaventura si ferma sulla traversa. La mossa di Prandelli di mettere dentro Kouame ad inizio ripresa non produce alcun effetto. La differenza tra le due squadre è enorme: il presidente Commisso, rabbuiato in tribuna, farebbe meglio a investire energie e tempo sul potenziamento della squadra anziché parlare solo di stadio. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.

