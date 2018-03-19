Moviola: Gavillucci si salva con la VAR che usa molto bene

IL CORRIERE DELLO SPORT: Gavillucci è disastroso, prende quattro in pagella e “un ringraziamento al VAR”. Senza la TV, questa gara sarebbe finita in un disastro arbitrale di decisioni. Aveva assegnat...

IL CORRIERE DELLO SPORT: Gavillucci è disastroso, prende quattro in pagella e “un ringraziamento al VAR”. Senza la TV, questa gara sarebbe finita in un disastro arbitrale di decisioni. Aveva assegnato il rigore su Simeone, poi revocato; non aveva assegnato il rigore sulle mani di De Silvestri, poi concesso; non aveva assegnato il rigore ancora una volta causato da Biraghi, poi concesso e realizzato.

GAZZETTA DELLO SPORT: Male Gavillucci, bene il Var. Ecco, in sintesi, la gara di Torino. Per tre volte l’arbitro è salvato dalla tecnologia. In avvio dà un rigore per il (presunto) contatto tra Moretti e Simeone, ma il replay dimostra come sul viola non ci sia nessun fallo. Passano pochi minuti: sul tiro di Biraghi c’è l’opposizione di De Silvestri con il braccio largo. Rigore perso da Gavillucci, non dal Var. Nel recupero altro intervento decisivo della tecnologia: cross di Biraghi e Ansaldi lo stoppa con un pugno in posizione non congrua (aumenta il volume). Ok anche il secondo penalty alla Fiorentina.