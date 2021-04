Moviola CorSport, rigore netto per l’Atalanta. Il 2-2 nasce da una rimessa invertita. Romero-Vlahovic no fallo

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Fiorentina-Atalanta: “Bene ma non benissimo Sacchi, salva la serata con il rigore preso con sicurezza. Impreciso sopratutto nel primo tempo da un punto di vista tecnico e disciplinare. La rete del 2-2 della Viola nasce da una rimessa laterale invertita. Colpo d’occhio per l’assistente n.1, Di Vuolo sul passaggio di Malinovskyi, Zapata è tenuto in gioco dal piede sinistro di Milenkovic. Ad inizio azione non falloso il contatto di gioco Romero-Vlahovic. Nel contrasto Freuler-Bonaventura, è quest’ultimo che tocca il pallone con lo stinco sinistro. La rimessa era dell’Atalanta, più che Di Vuolo il suggerimento poteva arrivare da Ghersini. Martinez Quarta ha l’avambraccio destro largo, rigore netto che Sacchi fischia in campo”.

