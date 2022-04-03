Mourinho polemico: "Fondamentale vincere dopo la vittoria della Fiorentina, nonostante il bel gol dell'Empoli"
Mourinho vince contro la Sampdoria, ma non perde l'occasione di "punzecchiare" la Fiorentina, sua diretta concorrente all'Europa
Jose Mourinho ha parlato della lotta all'Europa a margine della vittoria di misura contro la Sampdoria andando a "punzecchiare" la Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Se guarderò Juve-Inter? Non penso che possiamo guardarla perchè siamo in aereo. Penso che ci sarà una lotta per i primi quattro posti e un'altra fra quinto e ottavo. C'è tanta differenza finire quinto o ottavo e dopo le vittoria di Lazio e Fiorentina, nonostante l'Empoli abbia fatto un bel gol, era importante vincere per mantenere quella minima distanza".
LEGGI ANCHE:
GONZALEZ FINALMENTE TORNA AL GOL. LA FIORENTINA BATTE L’EMPOLI E CONTINUA LA SUA CORSA PER L’EUROPA
https://www.labaroviola.com/gonzalez-finalmente-torna-al-gol-la-fiorentina-batte-lempoli-e-continua-la-sua-corsa-per-leuropa/171183/