Mourinho non vuole più parlare, Thiago Pinto: “Gli arbitri ci hanno danneggiato contro la Fiorentina”

Il direttore sportivo della Roma Thiago Pinto ha parlato in conferenza stampa dopo al partita persa contro la Fiorentina. L’allenatore giallorosso non si è presentato in sala stampa, queste le sue parole di Thiago Pinto:

“Buonasera a tutti, mi dispiace venire qua oggi, non sono uno che ama parlare, oggi è importante dare il messaggio per la società e per la città che rappresentiamo. Abbiamo l’obbligo di migliorare anche il rapporto con gli arbitri e con le regole, purtroppo arriviamo a due giornate dalla fine e continuiamo senza capire nulla, tutte le settimane abbiamo incomprensioni, oggi un tocco con un giocatore in caduta diventa rigore, tutti sanno che questo non è un episodio da var. Noi guardiamo a noi stessi ma siamo stanchi. Tutti noi, alla fine della stagione diventano una nostra responsabilità, alla fine della stagione mi aspetto che tutti prendano la propria responsabilità. Tutti i nostri episodi sono stati unanimi contro di noi. Nessuno di noi capisce il criterio del Var, la Roma ha avuto molta sfortuna con episodi incomprensibili. Siamo stati sfortunati”

LE PAROLE DI JOSE’ MOURINHO