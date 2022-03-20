Mourinho contro le prese in giro dei tifosi della Roma alla Lazio: "Non voglio sentire gli olè"

Josè Mourinho vince il derby ma non ci sta con quanto è avvenuto sugli spalti, il suo intervento a Dazn dopo Roma-Lazio

Jose Mourinho nel finale di primo tempo del derby vinto 3-0 dalla sua Roma contro la Lazio si è rivolto ai suoi tifosi per stoppare gli olè denigratori nei confronti degli avversari. L'allenatore giallorosso ha spiegato il gesto a DAZN: "Non mi piace sentire gli "olè" e non mi piace che i giocatori lo interpretino nel modo sbagliato. Non mi piace neanche nel finale, figuriamoci al minuto 43. Non voglio che sentano che sia finita, non a caso poco dopo Ibanez perde palla su Immobile. Possiamo vincere anche di quattro o cinque ma con rispetto". Lo riporta TMW

LA PROVOCAZIONE SULLA FIORENTINA

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