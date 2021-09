Mourinho ammette: “Serie A diversa da 10 anni fa, adesso la Fiorentina se la gioca ovunque”

Nella conferenza di José Mourinho a margine della vittoria contro il Sassuolo c’è stato spazio anche per una riflessione sulle differenze tra la Serie A di dieci anni fa, nella quale lo Special One trionfò per due volte con la sua Inter, e quella odierna: “Mi sembra che questa Serie A sia diversa rispetto a quella di dieci anni fa che avevo conosciuto. Quell’Inter era più forte, ma c’erano solo 3-4 squadre forti forti. Oggi ci sono un paio di squadre di livello diverso, ma poi ce ne sono altre sette-otto con qualità e che giocano a calcio. Non c’è la mentalità della piccola che viene nello stadio grande ad aspettare. La Fiorentina e il Sassuolo vengono qui e giocano come hanno fatto”. Lo riporta TMW

