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Mourinho ai giocatori della Roma: "Avete paura delle Big? Andate a giocare in C. Siete senza palle"

Il tecnico della Roma Mourinho ha rivolto frasi pesantissime ai suoi giocatori dopo la sconfitta con l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 14:08
Mourinho ai giocatori della Roma: "Avete paura delle Big? Andate a giocare in C. Siete senza palle" -
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Mourinho ai giocatori della Roma: "Avete paura delle Big? Andate a giocare in C. Siete senza palle"

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo la sconfitta in Coppa Italia, i giocatori della Roma rientrati negli spogliatoi hanno assistito ad una vera e propria sfuriata da parte del proprio allenatore. Ecco le farsi più pesanti:

"Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo. Se vi mostrate piccoli difronte agli arbitri e ovvio che vi tratteranno da tali"

IL RETROSCENA DI ROCIO RODRIGUEZ

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