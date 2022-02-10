Mourinho ai giocatori della Roma: "Avete paura delle Big? Andate a giocare in C. Siete senza palle"
Il tecnico della Roma Mourinho ha rivolto frasi pesantissime ai suoi giocatori dopo la sconfitta con l'Inter
Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo la sconfitta in Coppa Italia, i giocatori della Roma rientrati negli spogliatoi hanno assistito ad una vera e propria sfuriata da parte del proprio allenatore. Ecco le farsi più pesanti:
"Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo. Se vi mostrate piccoli difronte agli arbitri e ovvio che vi tratteranno da tali"
IL RETROSCENA DI ROCIO RODRIGUEZ
https://www.labaroviola.com/rocio-rodriguez-rivela-la-fiorentina-ha-chiamato-il-real-madrid-a-gennaio-per-offrirgli-vlahovic/164739/