Motta: "Rispetto Italiano, ha valore. Fiorentina? Grande squadra, faremo il massimo per limitarli"

Le parole di Thiago Motta ai microfoni di spezia1906.com in vista di Spezia-Fiorentina in programma per Lunedi 14 Febbraio
L'allenatore dello Spezia Thiago Motta
è intervenuto ai microfoni di spezia1906.com
per parlare della partita contro la Fiorentina
in programma per Lunedi 14 Febbraio alle ore 20.45. Ecco le sue parole:
“La Fiorentina è una squadra che fa grande pressing, dovremo essere bravi a superare la prima pressione e andare ad attaccare. Dovremo farlo meglio rispetto all’andata. Italiano?
Il passato è passato, ha fatto un buon lavoro qui portando la squadra in A. Ha dimostrato un grande valore e oggi allena la Fiorentina: da parte mia c’è tanto rispetto per lui e per il suo lavoro, noi dobbiamo pensare al presente e al futuro e a ciò che dobbiamo fare. Affrontiamo una squadra forte e dovremo essere al massimo”.
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