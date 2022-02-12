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Motta: "Rispetto Italiano, ha valore. Fiorentina? Grande squadra, faremo il massimo per limitarli"

Le parole di Thiago Motta ai microfoni di spezia1906.com in vista di Spezia-Fiorentina in programma per Lunedi 14 Febbraio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2022 15:47
Motta: "Rispetto Italiano, ha valore. Fiorentina? Grande squadra, faremo il massimo per limitarli" - MILAN, ITALY - DECEMBER 01: Spezia Calcio coach Thiago Motta looks on before the Serie A match between FC Internazionale v Spezia Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on December 01, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 01: Spezia Calcio coach Thiago Motta looks on before the Serie A match between FC Internazionale v Spezia Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on December 01, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Motta: "Rispetto Italiano, ha valore. Fiorentina? Grande squadra, faremo il massimo per limitarli"
L'allenatore dello Spezia Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di spezia1906.com per parlare della partita contro la Fiorentina in programma per Lunedi 14 Febbraio alle ore 20.45. Ecco le sue parole: “La Fiorentina è una squadra che fa grande pressing, dovremo essere bravi a superare la prima pressione e andare ad attaccare. Dovremo farlo meglio rispetto all’andata. Italiano? Il passato è passato, ha fatto un buon lavoro qui portando la squadra in A. Ha dimostrato un grande valore e oggi allena la Fiorentina: da parte mia c’è tanto rispetto per lui e per il suo lavoro, noi dobbiamo pensare al presente e al futuro e a ciò che dobbiamo fare. Affrontiamo una squadra forte e dovremo essere al massimo”.

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