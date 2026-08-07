Moretto: "Vlahovic potrebbe essere il sostituto di Sorloth all'Atletico Madrid, piace a Simeone"

L'attaccante serbo potrebbe andare tra le fila dei Colchoneros

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a rimanere al centro delle dinamiche del mercato estivo. Svincolatosi dopo il termine del proprio contratto con la Juventus, il centravanti serbo — esploso con la maglia della Fiorentina prima del trasferimento a Torino a inizio 2022 — rappresenta un'occasione di primissimo livello a parametro zero.

Secondo le indiscrezioni di mercato riportate dall'esperto Matteo Moretto, l'Atletico Madrid avrebbe individuato nell'attaccante il candidato ideale per rinforzare il proprio reparto d'attacco e raccogliere l'eredità di Alexander Sørloth. La punta norvegese, la cui valutazione da parte dei Colchoneros si aggira sui 40 milioni di euro, avrebbe infatti dato la propria disponibilità a un eventuale trasferimento nella Süper Lig turca, a patto di ricevere un ingaggio particolarmente elevato. Se questa cessione dovesse concretizzarsi, la società spagnola sarebbe pronta a virare con decisione su Vlahovic per consegnarlo a Diego Simeone.

Sulle tracce dell'ex bomber viola non ci sono comunque solo i madrileni: anche il Besiktas mantiene un forte interesse per il classe 2000, pronto a inserirsi con un'offerta concreta qualora la trattativa con l'Atletico Madrid dovesse incontrare ostacoli o rallentamenti improvvisi.