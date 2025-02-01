Moretto rivela: "Su Ndour in uscita dal PSG c'è soprattutto la Fiorentina, sullo sfondo Lazio e Genoa"

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto la Fiorentina è fortemente interessata a Cher Ndour del Paris Saint Germain. Infatti come rivelato da Moretto sul suo profilo X i...

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto la Fiorentina è fortemente interessata a Cher Ndour del Paris Saint Germain. Infatti come rivelato da Moretto sul suo profilo X il centrocampista degli azzurrini è in uscita dal PSG e su di lui c'è il forte interesse della Fiorentina. Sullo sfondo c'è l'interesse di altre due squadre Italiane come la Lazio di Baroni ed il Genoa prossimo avversario della Fiorentina.

Vedremo se nelle prossime ore ci sarà un accelerata per portare un calciatore a centrocampo con le caratteristiche richieste da Mister Palladino e per dare muscoli e forza al centrocampo della Fiorentina

PEDULLA SU COMUZZO

https://www.labaroviola.com/pedulla-nessun-ultimatum-per-comuzzo-si-puo-cedere-fino-alla-fine-per-40-milioni-contatti-in-giornata/287086/