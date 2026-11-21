Moretto: "Nessun contatto tra Fiorentina e Real Madrid per Mastantuono, se ne parlerà più avanti"

L'esperto di mercato ha parlato del discorso tra viola e blancos per Mastantuono

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dei contatti tra viola e Real Madrid per Mastantuono.

“Vanoli ha espresso l’auspicio che rimanga, ma posso confermare che al momento non risultano contatti attivi tra i viola e il club madrileno: si tratta di una valutazione che il Real rimanderà a più avanti, indicativamente tra marzo e aprile”.

Conferma tutt'altro che semplice

“Ritengo che mandarlo in prestito per accumulare minuti sia stata una mossa azzeccata: il ragazzo sta avendo spazio con regolarità, mette in mostra il suo valore e regge bene il confronto anche contro le big. Detto questo, affermare già oggi che continuerà la sua avventura a Firenze… è decisamente troppo presto: so che Madrid punta su di lui, ma dovrà valutare diversi scenari e per questo non c'è ancora nulla di definito”.