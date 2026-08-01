Moretto: "La Fiorentina è in pole per Mastantuono, a breve il giocatore sceglierà il suo futuro"
L'argentino piace a tante squadre tra cui ai gigliati
La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato per regalare rinforzi di qualità a Fabio Grosso, tenendo d'occhio sia Jaden Philogene che Franco Mastantuono. Sul futuro del giovane talento argentino si è espresso il giornalista Matteo Moretto attraverso il proprio canale YouTube:
«Non ci sono aggiornamenti concreti, concreti concreti, ma posso dire che la decisione finale di Mastantuono è veramente vicinissima. È a un passo la scelta della prossima squadra dove giocherà in prestito».
La società viola si trova in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni, come confermato dallo stesso Moretto:
«In corsa ci sono anche club italiani, ma soprattutto uno in questo momento: la Fiorentina. Il club viola è molto concentrato e focalizzato nel convincere Mastantuono a firmare. Ci sono altre squadre interessate: la Roma oggi è molto più staccata, mentre il Milan aveva chiesto informazioni, ma poi non se n'è fatto più nulla».
Infine, l'esperto di mercato ha chiarito i dettagli della trattativa con i Blancos:
«Il Real Madrid farebbe uscire il giocatore solamente in prestito, senza diritto di riscatto. Bisognerà trovare un accordo sulla ripartizione dello stipendio, ma il Real aiuterà moltissimo. Poi, chiaramente, deciderà di puntare su di lui».