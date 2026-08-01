Moretto: "La Fiorentina è in pole per Mastantuono, a breve il giocatore sceglierà il suo futuro"

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato per regalare rinforzi di qualità a Fabio Grosso, tenendo d'occhio sia Jaden Philogene che Franco Mastantuono. Sul futuro del giovane talento argentino si è espresso il giornalista Matteo Moretto attraverso il proprio canale YouTube:

«Non ci sono aggiornamenti concreti, concreti concreti, ma posso dire che la decisione finale di Mastantuono è veramente vicinissima. È a un passo la scelta della prossima squadra dove giocherà in prestito».

La società viola si trova in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni, come confermato dallo stesso Moretto:

«In corsa ci sono anche club italiani, ma soprattutto uno in questo momento: la Fiorentina. Il club viola è molto concentrato e focalizzato nel convincere Mastantuono a firmare. Ci sono altre squadre interessate: la Roma oggi è molto più staccata, mentre il Milan aveva chiesto informazioni, ma poi non se n'è fatto più nulla».