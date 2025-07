Moretto: “La Fiorentina aspetta Pioli in Italia per capire se avanzare nell’operazione Sohm o meno”

La Fiorentina rimane interessata al centrocampista svizzero Simon Sohm. L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, su X, ha parlato della possibile trattativa: “La Fiorentina resta vigile su Simon Sohm, centrocampista del Parma. Si attende l’arrivo di Stefano Pioli in Italia per capire se avanzare nell’operazione“. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare dunque un primo affondo da parte dei viola per il centrocampista elvetico del Parma. Dopo aver abbandonato la pista Adrian Bernabè, la Fiorentina continua a guardare in casa Parma per il centrocampo della prossima stagione.