Moretto: "Il Cagliari vuole Fortini in prestito. Ma la Fiorentina non ha ancora preso una decisione definitiva"

Nelle ultime ore il Cagliari ha mostrato interesse per la Fiorentina

Nelle ultime ore il Cagliari ha mostrato interesse per Nicolò Fortini, giovane difensore di proprietà della Fiorentina. I rossoblù, avrebbero valutato l’ipotesi di un prestito per rinforzare il reparto arretrato, ma al momento il club viola non ha preso una decisione definitiva sul giocatore. Lo riporta Matteo Moretto.