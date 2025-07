Monti sulla clausola di Kean: “Che palle parlarne sempre. Sta cominciando ad annoiarmi, ma sono fiducioso”

Gianfranco Monti, noto tifoso viola e giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per dire la sua sulla situazione calciomercato: “Questa cosa mi sta cominciando ad annoiare, io capisco che c’è da parlarne, ma è una noia mortale questa cosa della clausola di Kean. Prima gli arabi, poi lo United…si aspetterà questo 15 luglio, poi basta, non se ne può più. Io parlo come tifoso e dico ‘che palle’, si aspetta tutti i giorni qualcosa da questa vicenda, ma tutti i giorni non trapela nulla. Ma poi una domanda sorge spontanea; siamo sicuri che poi dal 16 luglio siamo tutti tranquilli?. Voglio aspettare con fiducia la data di scadenza, dopodichè guarderò cosa succede, ma una cosa è sicura, dopo il 15 luglio, anche la Fiorentina a quel punto, potrà dire la sua, adeguando il contratto del giocatore, facendo delle proposte interessanti e che possano garantire la permanenza dell’attaccante italiano”.

“Parlando della società e del Presidente, dico che sono comunque orgoglioso di avere una società sana, a livello economico, ed è sempre molto attenta al bilancio, senza tirarsi indietro se dovessero presentarsi delle occasioni di calciomercato. Per me tutta la società, compreso lo staff dirigenziale, si stanno comportando bene e, a differenza di anni scorsi, sta facendo mercato, senza buttare soldi”.