Monti: "Pioli deve far qualcosa per cambiare la situazione. Siamo più forti di quanto dimostriamo"

Gianfranco Monti, attore e comico toscano, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“La Fiorentina è piacevole da vedere e veniva definita come la possibile ‘rompiscatole’ delle grandi. Adesso m...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2018 18:23

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