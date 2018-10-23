Monti: "Pioli deve far qualcosa per cambiare la situazione. Siamo più forti di quanto dimostriamo"
Gianfranco Monti, attore e comico toscano, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“La Fiorentina è piacevole da vedere e veniva definita come la possibile ‘rompiscatole’ delle grandi. Adesso m...
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2018 18:23
Gianfranco Monti, attore e comico toscano, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
“La Fiorentina è piacevole da vedere e veniva definita come la possibile ‘rompiscatole’ delle grandi. Adesso mi aspetto veramente che accada qualcosa o che Pioli faccia qualcosa per cambiare la situazione. In avanti bisogna far qualcosa. Quando la Lazio ha incontrato la Fiorentina non era una squadra eccezionale, a Roma bisognava far qualcosa. Siamo più forti di quanto stiamo facendo vedere”