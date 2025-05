Monti: “I tifosi ormai sono dei clienti. Il calcio moderno mi fa schifo. Pioli io lo prenderei”

Gianfranco Monti, volto noto della televisione e storico tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione attuale in casa viola, esprimendo tutta la sua delusione per il momento che sta attraversando il club.

“Ormai i tifosi sono diventati semplici clienti, trattati sempre peggio. Si parla di clausole di riservatezza e manca ogni forma di comunicazione ufficiale: il calcio moderno mi fa sempre più schifo. In questi giorni leggo di tutto, ma sono solo ricostruzioni, ipotesi, nulla di concreto. E poi ci chiedono di rinnovare gli abbonamenti, di credere in un progetto… ma quale? Tanto, per loro, i tifosi non contano nulla. Anzi, siamo solo dei fastidi. L’organigramma era perfetto, ben strutturato e funzionale. Ora invece manca gente che capisca davvero di calcio. Il presidente è sempre negli Stati Uniti, lontano dalla realtà fiorentina. Guardate l’Inter: ha Marotta nel ruolo più importante, una figura presente e competente. Pioli è uno che capisce di calcio. È un vero allenatore-manager, sa comunicare con la gente. A Firenze parlava con tutti, si fermava per strada, ascoltava. Una persona autentica, vera.”