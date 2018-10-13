Monti: "Gasperini deludente, ha fatto una figura di m... La pecca è la sua convinzione di aver fatto bene"
Gianfranco Monti, noto tifoso viola è intervenuto a Radio Bruno nel consueto programma di approfondimento sulla Fiorentina, Il Pentasport:"Gasperini? E' vergognoso, la sua pecca è la sua convinzione d...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 18:29
Gianfranco Monti, noto tifoso viola è intervenuto a Radio Bruno nel consueto programma di approfondimento sulla Fiorentina, Il Pentasport:
"Gasperini? E' vergognoso, la sua pecca è la sua convinzione di aver fatto bene, ecco perchè lo rimarca spesso. Più che di Chiesa parliamo della sua reazioni con Pioli: ha fatto una figura di m... che poteva tranquillamente evitare. Gasperini non ha mai chiesto scusa, è deludente. Vista la sua età dovrebbe essere un buon esempio, ed invece non lo è".