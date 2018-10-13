Monti: "Gasperini deludente, ha fatto una figura di m... La pecca è la sua convinzione di aver fatto bene"

Gianfranco Monti, noto tifoso viola è intervenuto a Radio Bruno nel consueto programma di approfondimento sulla Fiorentina, Il Pentasport:"Gasperini? E' vergognoso, la sua pecca è la sua convinzione d...

A cura di Redazione Labaroviola 13 ottobre 2018 18:29

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