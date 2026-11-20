Monti: "Fagioli si merita di non giocare, spero che le panchine lo possono svegliare"

Lo speaker e tifoso ha parlato del momento di Fagioli

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: "Si inizia a vedere qualcosa e perciò possiamo essere fiduciosi per lunedì. Abbiamo visto un 11 titolare che si ripete e pochi cambi, mi auguro di non rivedere la partita di Genova."

Prosegue: "Ce la possiamo giocare con tutti, per me questa squadra ci può far divertire perchè la vedo in grado di arrivare in una zona a ridosso dell'Europa. Vorrei sentire più Paratici perchè ci deve dire cosa vuol fare in questo mercato perchè un centrocampista ci manca e un terzino sinistro potrebbe essere utile."

Su Paratici: "Mi auguro sappia cosa manca perchè ci deve dire se questa squadra può ambire alle posizioni che lui aveva detto tipo nono o decimo."

Su Fagioli: "A me piace, ma vorrei fosse più costante e lineare. Ora non merita di giocare perchè Oulai sta meglio e spero che qualche panchina lo svegli."