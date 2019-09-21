Montella vuole confermare il modulo anti Juve, sarà sempre 3-5-2 con Chiesa e Ribery in attacco

Manca sempre la rifinitura odierna all’appello degli allenamenti settimanali, ma Vincenzo Montella, al netto di quello che potrà venire fuori dall’ultima seduta prima della partenza per Bergamo, pare...

Manca sempre la rifinitura odierna all’appello degli allenamenti settimanali, ma Vincenzo Montella, al netto di quello che potrà venire fuori dall’ultima seduta prima della partenza per Bergamo, pare aver già deciso la formazione che domani pomeriggio affronterà l’Atalanta: confermando gli undici che sabato scorso hanno iniziato contro la Juventus.

Decisione presa sulla base di più motivi, primo tra tutti l’ottima gara disputata e poi la consapevolezza che le alternative al momento forse non offrono una soluzione migliore di quella adottata.

In pratica, ancora difesa a tre (secondo motivo valido per la scelta, visto che Gasperini usa lo stesso sistema di gioco) con Pezzella tra Milenkovic e Caceres, mentre Lirola e Dalbert presidieranno le rispettive fasce di competenza; a centrocampo, Badelj in regìa supportato da Pulgar e Castrovilli che insieme al croato dovranno condividere i compiti nella fase di costruzione e quelli in interdizione.

Infine l’attacco, di nuovo senza reali punti di riferimento, perché la coppia sarà composta da Ribery e Chiesa, liberi di spaziare su tutto il fronte e di trovare la posizione idonea da dove colpire la retroguardia nerazzurra.

Nel frullatore di pensieri dentro la testa del tecnico campano c’è stato spazio anche per altre soluzioni, come ad esempio il ricorso ad uno tra Vlahovic e Boateng, considerando che Pedro si è aggregato alla Primavera di Bigica per cominciare a mettere minuti nelle gambe alla ricerca della migliore condizione: il passaggio al 3-4-3 (se e quando) con l’innesto di un centravanti comporterebbe la richiesta a Chiesa di ampliare il proprio raggio d’azione e il “sacrificato” in quel caso sarebbe Lirola.

Corriere dello Sport