Montella suona la quinta: squadra che vince non si cambia, oppure sì? Contro l'Udinese...
"Montella suona la quinta": lo scrive oggi sulle sue colonne La Nazione, riferendosi al fatto che contro l'Udinese, domani, il tecnico schiererà con ogni probabilità lo stesso undici ed il medesimo mo...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 18:15
"Montella suona la quinta": lo scrive oggi sulle sue colonne La Nazione, riferendosi al fatto che contro l'Udinese, domani, il tecnico schiererà con ogni probabilità lo stesso undici ed il medesimo modulo per la quinta volta di fila. Squadra che vince non si cambia, recita il motto: l'areoplanino avrà ancora una volta ragione?