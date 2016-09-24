Montella: "Sono andato via da Firenze perché finito il ciclo, Borja simbolo della mia Fiorentina. Firenze è fantastica"

Le parole del tecnico rossonero: "Ai viola tolgo Ilicic e Borja Valero, domani giochiamo per vincere

A Milano in conferenza stampa ha parlato Vincenzo Montella, queste le parole del tecnico rossonero sulla partita contro i viola e sulla Fiorentina registrate da Milannews

"Chi toglierebbe alla Fiorentina?

L'anno scorso mi hanno fatto la stessa domanda alla Sampdoria, ho detto due nomi e questi hanno fatto assist e gol, quindi preferirei non rispondere (Ilicic e Borja Valero ndr)

Sulla rosa: "Io sono molto motivato, sono contento di lavorare con questi giocatori, ho grande entusiasmo che trasmetto ai ragazzi".

Sull'addio alla Fiorentina: "Ho avuto grande rispetto per tutti. Ho detto loro che non avevo più le motivazioni per andare avanti, sono stato molto sincero con la società, poi sappiamo come è finita. Era finito il mio ciclo in viola. Ho avuto un rapporto splendido con il pubblico".

"Torno volentieri a Firenze, mi fermerò lì dopo la partita indipendentemente dal risultato. Lì ho tanti amici".

Sulle parole di Borja Valero: "Fanno piacere, è stato uno dei simboli della mia squadra alla Fiorentina".

Sulla gara di domani: "Abbiamo già dimenticato le ultime vittorie, siamo concentrati sulla gara di domani contro una squadra importante. Sarà una gara molto difficile, domani si vedrà a che punto è la nostra crescita".