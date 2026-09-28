Montella, notte da incubo in Turchia: l’Italia cala il poker, Bursa lo fischia e invoca le dimissioni

La Turchia crolla 1-4 contro gli Azzurri e il pubblico non risparmia l’ex allenatore della Fiorentina: contestazione già sullo 0-3

La notte di Bursa si trasforma in una dura contestazione per Vincenzo Montella. La pesante sconfitta per 4-1 contro l’Italia scatena la rabbia dei tifosi turchi, che già al termine del primo tempo, sul risultato di 0-3, hanno iniziato a sommergere di fischi la propria Nazionale.

Dagli spalti dello stadio di Bursa si è alzato anche un coro inequivocabile: “Dimissioni, dimissioni”, indirizzato al commissario tecnico italiano. Una reazione che si è fatta ancora più rumorosa nella ripresa, nonostante il gol di Yilmaz al 47’ avesse riacceso per qualche minuto le speranze della Turchia.

La rete di Pio Esposito al 50’, arrivata appena tre minuti dopo il gol turco, ha però spento definitivamente l’entusiasmo del pubblico. Da quel momento la squadra di Montella non è più riuscita a rientrare in partita e il 4-1 finale ha trasformato la serata in una delle più difficili della sua gestione.

La contestazione arriva dopo un avvio di Nations League complicato. La Turchia aveva infatti perso anche la gara precedente contro la Francia, iniziando il torneo con due sconfitte consecutive. Il ko contro l’Italia, arrivato peraltro davanti al proprio pubblico, ha quindi aumentato ulteriormente la pressione sull'ex allenatore della Fiorentina.

A pesare sul rapporto con una parte della tifoseria ci sono anche le aspettative legate al percorso della Nazionale turca e le recente delusione del mondiale americano. Il pubblico di Bursa ha così scelto di manifestare apertamente il proprio malcontento, trasformando i fischi in una richiesta precisa nei confronti del commissario tecnico.

Montella, dal canto suo, deve ora gestire una situazione delicata. La sua Turchia ha mostrato orgoglio nella ripresa, ma è stata travolta dalla partenza dell’Italia, capace di segnare tre gol nei primi 27 minuti e di chiudere il primo tempo con un netto 3-0. Per l'ex tecnico della Fiorentina, dunque, la serata di Bursa non si chiude soltanto con una sconfitta pesante: si chiude con una contestazione che mette inevitabilmente al centro dell'attenzione il suo futuro sulla panchina della Nazionale turca.