Montella: "Non so cosa stia succedendo alla Fiorentina. Credo che sia giusta la rifondazione"

In tutte le squadre ad un certo punto arriva il momento della rifondazione, penso che sta accadendo semplicemente questo" così Montella

Vincenzo Montella ha rilasciato un intervista al Corriere dello Sport, queste le sue parole:

"Chi fa questo mestiere non può sottrarsi dalle responsabilità. Quindi io sono contento della squadra che è stata allestita, sento una grande responsabilità, ma sono anche molto molto motivato».

Lei è stato alla Fiorentina a lungo, che cosa sta succedendo lì? "Non lo so. Sicuramente o probabilmente c’è una rifondazione e credo che sia necessario ad un certo punto in tutte le squadre. Credo stia succedendo semplicemente questo"