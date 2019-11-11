Montella non rischia l'esonero: squadra non attrezzata per l'Europa, lo dice la Società

Il Corriere Fiorentino esclude l'ipotesi esonero per Montella, e ne spiega il perchè.

Dopo le parole forti del presidente Commisso: "Ancora una volta il primo tempo non è stato buono", per Il Corriere Fiorentino Montella non sarebbe comunque a rischio esonero. Fin da subito infatti, Pradè & Company hanno spazzato via con fermezza l’ipotesi cambio allenatore. La Società sa che la squadra non ha i mezzi per lottare per l'Europa. Certo ora tutti sono sotto esame per l'anno prossimo, per quando si dovrà costruire una Fiorentina allora sì con ambizioni europee.