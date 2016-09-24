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Montella, fischi o applausi per l'ex allenatore viola?

Questa mattina, il quotidiano Il Corriere Fiorentino, ha dedicato uno spazio per l'ex allenatore viola Vincenzo Montella, passato al Milan in estate. Il partenopeo era già ritornato al Franchi in ques...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2016 11:38
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Questa mattina, il quotidiano Il Corriere Fiorentino, ha dedicato uno spazio per l'ex allenatore viola Vincenzo Montella, passato al Milan in estate. Il partenopeo era già ritornato al Franchi in questo 2016 quando allenava la Sampdoria e in quell'occasione ricevette molti applausi.

Domenica, probabilmente l'accoglienza non sarà la stessa della scorsa volta, data anche l'attuale squadra del tecnico napoletano, storica rivale della Fiorentina.

Quello che è certo, è che Montella proverà in tutti i modi a bloccare i punti di forza della Fiorentina che già conosce, in particolare Borja Valero a centrocampo e Ilicic sulla trequarti.

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