Montella: "Farò il massimo per la Turchia, ma non avrei mai voluto questa partita da giocare"

Il CT turco ha parlato prima della sfida di stasera

Alla vigilia del suggestivo incrocio tra Turchia e Italia, il Commissario Tecnico della selezione turca, Vincenzo Montella, si è espresso ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida e raccontare le proprie emozioni nel ritrovarsi da avversario di fronte alla Nazionale del suo Paese. L'ex allenatore della Fiorentina si è soffermato sull'impatto emotivo del match, sulle rotazioni necessarie per gestire le fatiche ravvicinate e sulla crescita dei suoi talenti migliori.

"Sarà un confronto di enorme rilevanza, focalizzato sull'ottenere il risultato più che sull'estetica dello spettacolo. A livello personale proverò sensazioni fortissime, è un incrocio che avrei preferito evitare. Ciononostante, garantirò il massimo impegno per la Turchia: mi hanno accolto calorosamente, facendomi sentire subito a casa e parte integrante della comunità. Non sentivo affatto la mancanza dei pronostici sull'undici titolare (ride, ndr). Apporteremo inevitabilmente delle modifiche, necessarie quando si disputano quattro gare ravvicinate in un lasso di tempo così ridotto. Dobbiamo fare i conti con defezioni importanti, ma questo ci darà l'opportunità di valutare altre risorse. Credo fortemente in un processo di integrazione progressivo per i nuovi arrivati. Güler? Ha un talento unico, è in grado di tracciare traiettorie invisibili agli altri. Sta compiendo notevoli progressi nella fase difensiva e possiede ancora ampi margini di miglioramento".