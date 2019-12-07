Montella è l'osservato speciale di Commisso. Il presidente si aspetta un cambio di rotta in campionato

Montella nonostante sia stato confermato da Commisso resta l'osservato speciale, l'allenatore è infatti sottoposto a delle verifiche settimanali sul suo lavoro. L'aeroplanino ha sottolineato anche com...

Montella nonostante sia stato confermato da Commisso resta l'osservato speciale, l'allenatore è infatti sottoposto a delle verifiche settimanali sul suo lavoro. L'aeroplanino ha sottolineato anche come la squadra sia con lui, tanto che contro il Cittadella in Coppa Italia è arrivato il passaggio del turno. Commisso però in campionato sia aspetta un cambio di rotta già da domani, dalla trasferta di Torino, la partita ha delle insidie ma la Fiorentina deve rispondere. Lo riporta La Nazione.