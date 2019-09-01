Montella: "Dispiace uscire sconfitti. Dobbiamo trovare equilibrio. Con la Juve saremo motivati. Pedro..."

Queste le parole rilasciate dopo la sconfitta di Genova in sala stampa da Vincenzo Montella: "Prima di subire il secondo goal stavamo provando delle dinamiche nuove ma poi la rete mi ha fatto male. So...

Queste le parole rilasciate dopo la sconfitta di Genova in sala stampa da Vincenzo Montella: "Prima di subire il secondo goal stavamo provando delle dinamiche nuove ma poi la rete mi ha fatto male. Sono felice della fine del calciomercato almeno possiamo concentrarci di più. Pedro si è in volo ma non dico nulla perchè anche un altro attaccante lo era (Berbatov) e poi... sappiamo tutti come è andata. Dispiace sempre uscire sconfitti da una partita. Alla prossima dopo la sosta avremo la Juventus e sicuramente questo motiverà i ragazzi ed il pubblico ci aiuterà. Vogliamo tornare a vincere e migliorare la nostra posizione in classifica. Dobbiamo sicuramente migliorare sulla tenuta del campo e l'equilibrio nel corso della gara. Ci siamo allungati troppo a tratti e abbiamo perso le giuste misure ma questo purtroppo succede quando i ragazzi giocano insieme da poco tempo. Con chi resta qui dobbiamo vedere cosa fare per migliorarci".