Montella deluso da Pedro: "Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più sotto il profilo della presenze in area"
Ha parlato molto oggi Vincenzo Montella durante la conferenza stampa, facendo analisi anche approfondite. Ha ringraziato pubblicamente Commisso per le parole di incoraggiamento. Tra le tante domande a...
Ha parlato molto oggi Vincenzo Montella durante la conferenza stampa, facendo analisi anche approfondite. Ha ringraziato pubblicamente Commisso per le parole di incoraggiamento. Tra le tante domande affrontate, non passa certamente inosservata quella su Pedro, entrato nel finale di Fiorentina-Lecce. Un Montella un po deluso dal brasiliano. Ecco le sue parole:
"Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più sotto il profilo della presenze in area. Gli manca un po' di intensità e di abitudine alla difese chiuse del nostro campionato. Non ho ancora deciso chi schierare domani".