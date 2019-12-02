Montella deluso da Pedro: "Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più sotto il profilo della presenze in area"

Ha parlato molto oggi Vincenzo Montella durante la conferenza stampa, facendo analisi anche approfondite. Ha ringraziato pubblicamente Commisso per le parole di incoraggiamento. Tra le tante domande a...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2019 17:01

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