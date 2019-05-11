Montella: "Da quando sono arrivato non siamo riusciti a fare punti, siamo senza obiettivi da dopo la semifinale…"

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Milan:"La squadra era impaurita, stava aspettando che gli avversari facessero gol. Nel primo tempo ha per...

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Milan:

"La squadra era impaurita, stava aspettando che gli avversari facessero gol. Nel primo tempo ha perso sicurezza. Voglio ripartire dal secondo tempo, dallo spirito e dall’ aiuto del pubblico, perchè lo abbiamo sentito. Serve unità, se vogliamo andare avanti come la prima parte ci facciamo del male. Abbiamo sprecato molte occasioni, che prima avremmo fatto. Oggi squadra a due volti, malissimo il primo, bene il secondo. Si deve partire dal buono che c’è, stare tutti insieme e ripartire, ci siamo fatti del masochismo, cerchiamo ora di ripartire tutti insieme e riportare questa città dove merita. Oggi era una partita da pareggio, ma non siamo stati fortunati, anche se la fortuna va da chi ci crede di più. Da quando sono arrivato non siamo riusciti a fare punti, siamo senza obbiettivi da dopo la semifinale. Dobbiamo stare uniti e fare questo sforzo. Dusan Vlahovic sta crescendo molto, è stato sfortunato anche domenica scorsa. Ha voglia e qualità, è molto motivato".