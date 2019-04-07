Montella: "A Firenze tre anni meravigliosi, ho chiarito malintesi ma nessun contatto per il futuro"

Ospite degli studi di Sky Sport Vincenzo Montella ha parlato anche della Fiorentina, queste le sue parole:"Penso che Pioli si meriti di giocare questa semifinale di Coppa Italia. Mi fa piacere che il...

Ospite degli studi di Sky Sport Vincenzo Montella ha parlato anche della Fiorentina, queste le sue parole:

"Penso che Pioli si meriti di giocare questa semifinale di Coppa Italia. Mi fa piacere che il mio nome sia accostato perché mi tornano in mente quei tre anni meravigliosi. Finì male, con malintesi che però per fortuna ho avuto modo di chiarire, finché sono stato sotto contratto mi sono comportato sempre bene con la Fiorentina. Non ho mai voluto incontrare tesserati di altre società finché ero allenatore a Firenze. Ci furono equivoci. Ma grazie a Dio adesso tutto chiarito. Non ho avuto nessun contatto con la società viola"