Momento nero per Kalinic, rapina in casa al suo rientro in Croazia. E a Moena si interrogano sul suo futuro

Come racconta La Nazione il futuro di Nikola Kalinic è un vero e proprio rebus, la Fiorentina non lo tratta come un tesserato normale

Come riporta La Nazione, il momento nero di Kalinic, che ha anche subito un furto in casa proprio il giorno del suo rientro in Croazia, è comunque uno degli argomenti centrali qui a Moena, anche perché la società non ha stabilito il giorno dell’eventuale rientro del giocatore in gruppo. Una situazione difficile da spiegare: come se la Fiorentina non considerasse più Kalinic un proprio tesserato, ma nello stesso tempo volesse ricordargli che senza 30 milioni sul tavolo resterà qui.