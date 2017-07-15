Momento nero per Kalinic, rapina in casa al suo rientro in Croazia. E a Moena si interrogano sul suo futuro
Come racconta La Nazione il futuro di Nikola Kalinic è un vero e proprio rebus, la Fiorentina non lo tratta come un tesserato normale
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2017 09:49
Come riporta La Nazione, il momento nero di Kalinic, che ha anche subito un furto in casa proprio il giorno del suo rientro in Croazia, è comunque uno degli argomenti centrali qui a Moena, anche perché la società non ha stabilito il giorno dell’eventuale rientro del giocatore in gruppo. Una situazione difficile da spiegare: come se la Fiorentina non considerasse più Kalinic un proprio tesserato, ma nello stesso tempo volesse ricordargli che senza 30 milioni sul tavolo resterà qui.