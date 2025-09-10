10 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Molinelli: “Kean può giocare con chiunque e il meglio deve ancora venire in maglia viola”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Radio

Molinelli: “Kean può giocare con chiunque e il meglio deve ancora venire in maglia viola”

Mirko Carmignani

10 Settembre · 18:39

Aggiornamento: 10 Settembre 2025 · 18:39

TAG:

#FiorentinaKeanmolinelliPioli

Condividi:

di

Lo scopritore del bomber viola ha esaltato le caratteristiche dell'attaccante gigliato dopo i due gol in azzurro

Maurizio Molinelli, scopritore di Moise Kean, ha parlato a Radio Bruno del bomber viola: “Sono contento per lui perché se lo merita, è un bravissimo ragazzo che sta crescendo molto bene e sta arrivando alla maturazione. Ero convinto che potesse esplodere a Firenze perché ha trovato un ambiente ed una società che punta su di lui e si sente molto amato, lui ha bisogno di sentirsi a casa e qui ha trovato il luogo ideale. Non ha mai smesso di segnare e non potevo credere che non gli riuscisse più, gli bastava solo la squadra giusta e ancora il meglio deve arrivare.”

Prosegue: “In coppia può fare addirittura meglio perché ha più campo libero e meno difensori, di conseguenza ben venga avere un partner ed in più Moise sa fare anche l’esterno oltre che la punta centrale perché è duttile e generoso. Per me il compagno perfetto è Gudmundsson, ma non è una punta, credo che Pioli stia lavorando per migliorare l’intesa tra lui e Dzeko o Piccoli.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio