Molinelli: “Kean può giocare con chiunque e il meglio deve ancora venire in maglia viola”

Maurizio Molinelli, scopritore di Moise Kean, ha parlato a Radio Bruno del bomber viola: “Sono contento per lui perché se lo merita, è un bravissimo ragazzo che sta crescendo molto bene e sta arrivando alla maturazione. Ero convinto che potesse esplodere a Firenze perché ha trovato un ambiente ed una società che punta su di lui e si sente molto amato, lui ha bisogno di sentirsi a casa e qui ha trovato il luogo ideale. Non ha mai smesso di segnare e non potevo credere che non gli riuscisse più, gli bastava solo la squadra giusta e ancora il meglio deve arrivare.”

Prosegue: “In coppia può fare addirittura meglio perché ha più campo libero e meno difensori, di conseguenza ben venga avere un partner ed in più Moise sa fare anche l’esterno oltre che la punta centrale perché è duttile e generoso. Per me il compagno perfetto è Gudmundsson, ma non è una punta, credo che Pioli stia lavorando per migliorare l’intesa tra lui e Dzeko o Piccoli.”