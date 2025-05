Moise Kean premiato da The Athletic come miglior giocatore della Serie A 24/25

Stagione da incorniciare per Moise Kean, protagonista assoluto della Fiorentina e ora anche riconosciuto a livello internazionale. Il celebre portale The Athletic lo ha eletto miglior giocatore della Serie A 2024/25, premiando un’annata in cui l’attaccante è riuscito a rinascere calcisticamente sotto la guida di Raffaele Palladino.

Arrivato a Firenze con grande voglia di riscatto, Kean ha saputo prendersi la scena con prestazioni convincenti, gol pesanti e una continuità finora mai trovata nella sua carriera. Un rendimento che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi viola e attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

L’attaccante ha voluto celebrare il riconoscimento con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram:

“Voglio ringraziare The Athletic per questo premio. Ringrazio soprattutto la Fiorentina, la mia famiglia e Dio. Spero di avere tanti altri anni come questo. Grazie davvero, ci vediamo la prossima stagione.”

Con questo premio, Kean suggella un’annata che potrebbe rappresentare la svolta definitiva della sua carriera. E la Fiorentina, spera di poterlo trattenere per ripartire la prossima stagione con rinnovate ambizioni.