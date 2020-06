Luciano Moggi ha parlato così della Fiorentina a Zona Divanum: “A parer mio Pradè è un buon dirigente. L’anno scorso non ha fatto grandi acquisti ma è normale in quanto era al primo anno di ritorno. Montella non aveva trasmesso carattere ai viola, meno male che poi è arrivato Iachini a porte rimedio. L’aeroplanino viene da due disastri, fatti a Milan e Fiorentina”.

TuttoMercatoWeb.com