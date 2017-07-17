Qui Moena: giornata libera per tutta la squadra, domani Pioli avrà a disposizione Chiesa
Giornata di riposo per il gruppo viola a Moena: oggi vige il rompete le righe generale, per ricalibrare le forze e ritemprarsi. Gli allenamenti riprenderanno già da domani, quando mister Stefano Pioli...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2017 11:40
Giornata di riposo per il gruppo viola a Moena: oggi vige il rompete le righe generale, per ricalibrare le forze e ritemprarsi. Gli allenamenti riprenderanno già da domani, quando mister Stefano Pioli potrà contare sull'arrivo nelle Dolomiti di Federico Chiesa.