"Modello Siviglia? No all'azionariato popolare. DDV lascia senza stadio"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva, per dire la sua su alcuni temi viola. "L'azionariato popolare modello Siviglia? Qua in Italia provò a farlo proprio la...

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva, per dire la sua su alcuni temi viola. "L'azionariato popolare modello Siviglia? Qua in Italia provò a farlo proprio la Fiorentina, negli anni '80, e non ebbe successo, anzi. I Della Valle non sono tenuti a giustificare le loro scelte ai tifosi e se il motivo è stare dentro per controllare lo sviluppo del progetto, non ha senso. Piuttosto, io dico che l'unico modo per alzare realmente l'asticella è lo stadio nuovo, con la cittadella viola. La proprietà si è resa conto che ha saturato ogni settore di investimento e che con questi introiti oltre il quarto posto non puoi andare. Con lo stadio di proprietà ti arrivano 40 milioni l'anno: se non glielo fanno fare, i Della Valle potrebbero anche andarsene, perché non sono persone a cui piace stare a vivacchiare".