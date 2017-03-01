“Nuovo mister? Per Sarri 1% di possibilità, ma vale la pena tentare”

Il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Blu:”Dobbiamo cominciare a farci l’abitudine, nei prossimi mesi si parlerà solo di mercato. Si comincia ad immaginare la squadra del futuro. La prima domanda è ovvia: chi sarà il prossimo allenatore? Il nome più gettonato è quello di Giampaolo, poi c’è Di Francesco che verrebbe di corsa a Firenze, con anche Semplici che adesso allena la Spal ma la società non ha fretta perché vuole scegliere bene. Sono d’accordo su questo perché se esiste una possibilità su cento di portare Maurizio Sarri a Firenze io credo che vada fatto un tentativo. Adesso sarebbe inutile andare a cercare Sarri, ma se avessi la bacchetta magica proverei a prenderlo”.