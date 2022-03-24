Missiroli ricorda: "Nel gennaio 2016 mi voleva la Fiorentina ma il Sassuolo non mi ha fatto partire"

Missiroli è stato il giocatore cardine del Sassuolo fin dai suoi primi anni, ma c'è stata la possibilità anche di vederlo in viola

L'ex centrocampista del Sassuolo Simone Missiroli ha parlato a Sassuolo News, questo il suo retroscena di mercato legato alla Fiorentina:

Quando eri a Sassuolo sei mai stato vicino all’addio, per tua volontà? Mi ricordo che nel 2016 si parlava in maniera importante di Fiorentina…

"Quell'anno a gennaio c'era stata la proposta della Fiorentina (lo voleva Paulo Sousa, ndr). Io ero in scadenza, venivo da qualche campionato fatto ad alti livelli e c'era stato l'interesse della Fiorentina, poi con la società, con il mister, avevo deciso di rimanere perché ci stavamo giocando qualcosa di importante, loro non mi avrebbero lasciato andare quel momento e sono contento di essere rimasto a Sassuolo, stavo bene, e dovevamo concludere quel percorso".

SOTTIL RACCONTA LA FIORENTINA E ITALIANO

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