Miss Italia 2016 è tifosa della Fiorentina, grande festa per la proclamazione della studentessa viola

La più bella d'Italia studia e vive a Firenze ed è una grande sportiva, tra le sue passioni c'è la Fiorentina

Grande festa ieri a Jesolo per la finalissima di Miss Italia. Alice Sabatini ha ceduto la corona ad una nuova reginetta: Rachele Risaliti, 21enne di Prato, residente a Firenze, dove frequenta l’università.

Rachele è una sportiva: grande tifosa della Fiorentina, ha praticato ginnastica ritmica a livello agonistico per ben undici anni e, inoltre, ha studiato danza e praticato Gymnaestrada, disciplina di squadra che le ha dato l’opportunità di esibirsi nel 2013 al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica, e di vincere anche il campionato europeo nel 2014 a Helsingborg. “Lo sport – dice – è stato per me sinonimo di disciplina, senso del dovere, rispetto e sacrificio, insegnamenti che hanno contribuito fortemente a formare il mio carattere e a superare tanti momenti di difficoltà”, si legge sul sito ufficiale di Miss Italia.