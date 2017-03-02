Milenkovic è viola, colpo Fiorentina per 5 milioni di euro. Beffate Inter e Juventus

Il centrale difensivo Milenkovic è praticamente della Fiorentina per 5,1 milioni di euro. Un accordo raggiunto nella giornata di oggi tra la società viola e il Partizan. Adesso si discutono solo i dettagli della trattativa sulla percentuale sulla vendita futura (tra 15% e 20%). Milenkovic, difensore clesse 1997, era seguito dalla Juventus e dall’Inter che fino all’ultimo a provato a prendere il calciatore, mentre l’Anderlecht aveva offerto 4 milioni a gennaio, ma la proposta fu rifiutata. Questo difensore viene descritto dagli addetti ai lavori come uno dei difensori più forti in circolazione, già pronto per giocare in prima squadra a grandi livelli. La cifra che la Fiorentina sborsa per questo ragazzo non è nemmeno bassa dato che si tratta un investimento di 5 milioni di euro.