Milenkovic, il suo valore crolla ma la Fiorentina chiede 30-35 milioni: futuro in Premier League

Da salvatore della patria, a principale imputato nel processo alla Serbia. Dal Genoa, al Genoa. Nel mezzo, un campionato fatto di qualche alto e parecchi bassi. Nikola Milenkovic vive una stagione strana. Sospeso tra un presente difficile e un futuro lontano. Non è (solo) una questione di soldi. Nikola ha voglia di misurarsi altrove. In Premier League in particolare. Per questo non ha ascoltato nemmeno le proposte arrivate da Milan e Napoli. Vuole l’Inghilterra e, salvo sorprese, l’avrà. Per lui si parla di Manchester United, Liverpool e più defilato City con i viola che sperano di incassare tra i 30 e i 35 milioni. Una speranza che fino a qualche settimana fa pareva certezza e che oggi poggia su basi meno solide. Colpa di un rendimento improvvisamente crollato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

