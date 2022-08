Milenkovic rinnova: “Non potevo tradire la Fiorentina, vogliamo andare in Champions League”

Nikola Milenkovic ha annunciato in sala stampa il rinnovo del contratto con la Fiorentina, queste le parole del centrale classe 1997:

“Un giorno molto importante per me, sono molto emozionato. Vorrei fare un passo indietro, allo scorso anno, venivamo da due stagioni difficili, io volevo confrontarmi con la società per le ambizioni, abbiamo prolungato il contratto di un anno, parlando con la società ho capito che c’erano grandi ambizioni, per me era molto importante la conferma del mister e anche i tifosi che mi hanno dato grande affetto e amore in questi cinque anni, anche nell’ultimo periodo, mi sento molto amato. Poi direttore e presidente hanno fatto tanto per me, sono contento per la scelta che ho fatto

L’immagine più bella è stata andare in Europa lo scorso anno e adesso vogliamo andare in Champions adesso. Mi sento cresciuto come calciatore e come uomo, mi sento un leader di questa squadra, ho fatto una scelta importante per il mio futuro, ho capito che dentro di me che volevo questo.

Con Italiano ho un attimo rapporto, è un vincente, lui tira fuori il meglio da tutti noi, ha idee chiare, è un martello, vuole che giochiamo contro tutti gli avversari, questo per me è tanto importante.

Stiamo crescendo anno dopo anno, fra poco ci sarà anche il Viola Park che sarà tanto importante per noi. L’obiettivo è migliorare lo scorso anno, vogliamo vincere la conference League. Portare la fascia di Davide è speciale ma il capitano è Biraghi, siamo contenti cosi.

Jovic so quanto può dare, posso scommettere su di lui. Ha grande tecnica, grande visione di gioco, può fare tanti gol.

Non potevo tradire questa città, sono stato contento di fare questa scelta. Questa sarà una stagione impegnativa, giocheremo su tre fronti, la squadra è migliorata, sono arrivati giocatori importanti, penso che il valore aggiunto sarò che siamo già da un anno con il mister, saremo più forti dello scorso anno. Ringrazio la società e il presidente, dò appuntamento ai tifosi per domenica, vogliamo vincere.

