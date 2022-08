Dodò si presenta: “Vogliamo arrivare in Champions League, De Zerbi mi ha detto di venire qui”

Nella sala stampa del Franchi ha parlato il brasiliano Dodò, ultimo colpo della Fiorentina, queste le sue parole nel giorno della presentazione ufficiale:

“Un momento molto felice della mia carriera, la Fiorentina è l’opportunità per mostrare le mie qualità nel calcio italiano. La Conference è un nostro obiettivo, ho giocato in Champions e in Europa League, è molto importante per noi raggiungere questo livello, vogliamo lottare per un posto in Champions League.

In Brasile ho fatto allenamenti specifici, ho cercato di mantenere il ritmo, non è stata la stessa cosa come lavorare con la squadra, non sono al 100% ma spero di esserlo presto.

La Fiorentina si è sforzata per prendermi nonostante la situazione vissuta in Ucraina, ritengo che sia stata la migliore scelta per me e per la mia famiglia.

Ho parlato con De Zerbi, mi ha consigliato di venire qui, ha detto che la squadra è molto forte e l’allenatore è molto preparato, vedo tante somiglianze con De Zerbi, mi sta aiutando molto e mi sta dando tanto fiducia.

Ho giocato contro Inter e Atalanta che hanno un ritmo di gioco molto intenso, so che in Italia è molto importante la marcatura. Roberto Carlos mi ha dato questo tipo di consiglio, questa esperienza sarà molto importante anche da questo punto di vista

Ho voglia di scendere in campo, lo stadio sarà pieno, ci sarà una tifoseria molto appassionata, spero di mostrare il livello del mio calcio in casa e in trasferta. I giocatori a cui mi ispiro sono Roberto Carlos e Cafù, adesso guardo molto gente come Dani Alves e Carvajal, giocatori che sanno sia difendere che attaccare.

Quando ho saputo dell’opportunità di venire alla Fiorentina ho sentito Igor e Cabral, sono molto amico loro dai tempi delle giovanili, ho parlato con loro e mi hanno consigliato di venire qui perchè questa è una squadra che ha sempre giocato per grandi obiettivi, loro mi hanno supportato in questa scelta.

Non sono al 100% ma sto dando il massimo in allenamento, se l’allenatore mi chiama io sono pronto per questa opportunità”

