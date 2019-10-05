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Milenkovic recupera, sorriso Montella. Ma qual è l'alternativa a lui, Caceres e Pezzella?

Nikola Milenkovic sembra aver recuperato, è stato convocato e, domani, dovrebbe scendere regolarmente in campo al fianco di Caceres e Pezzella. Un sospiro di sollievo per il tecnico Vincenzo Montella,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 18:22
Milenkovic recupera, sorriso Montella. Ma qual è l'alternativa a lui, Caceres e Pezzella? - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nikola Milenkovic sembra aver recuperato, è stato convocato e, domani, dovrebbe scendere regolarmente in campo al fianco di Caceres e Pezzella. Un sospiro di sollievo per il tecnico Vincenzo Montella, che non vuole rinunciare alla sua formazione tipo. Anche dietro però giocano sempre gli stessi: il mister deve pensare in fretta ad un'alternativa credibile, anche se le riserve non sembrano all'altezza di chi parte dal primo minuto.

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