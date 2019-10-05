Milenkovic recupera, sorriso Montella. Ma qual è l'alternativa a lui, Caceres e Pezzella?

Nikola Milenkovic sembra aver recuperato, è stato convocato e, domani, dovrebbe scendere regolarmente in campo al fianco di Caceres e Pezzella. Un sospiro di sollievo per il tecnico Vincenzo Montella,...

A cura di Redazione Labaroviola 05 ottobre 2019 18:22

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi