Milenkovic recupera, sorriso Montella. Ma qual è l'alternativa a lui, Caceres e Pezzella?
Nikola Milenkovic sembra aver recuperato, è stato convocato e, domani, dovrebbe scendere regolarmente in campo al fianco di Caceres e Pezzella. Un sospiro di sollievo per il tecnico Vincenzo Montella,...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 18:22
Nikola Milenkovic sembra aver recuperato, è stato convocato e, domani, dovrebbe scendere regolarmente in campo al fianco di Caceres e Pezzella. Un sospiro di sollievo per il tecnico Vincenzo Montella, che non vuole rinunciare alla sua formazione tipo. Anche dietro però giocano sempre gli stessi: il mister deve pensare in fretta ad un'alternativa credibile, anche se le riserve non sembrano all'altezza di chi parte dal primo minuto.